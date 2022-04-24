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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 23:16
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Кадыров показал подтверждение сотрудничества ичкерийцев и украинских националистов

Глава Чечни отметил, что факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине были обнаружены факты сотрудничества ичкерийцев и украинских националистов. Подтверждением этому стали книги сепаратистского движения.

У себя в телеграм-канале Кадыров опубликовал видео, на котором чеченский военнослужащий, участвующий в военной спецоперации на Украине, показывает книгу с изображением ичкерийской символики, обнаруженной на одной из баз националистов. На обложке издания изображён глава сепаратистского движения в Чечне Джохар Дудаев.

Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного НАТО укронациста"
Кадыров сообщил о ликвидации "титулованного НАТО укронациста"

"Чеченским силовикам в руки попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней. Очередное разворошённое гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашистскую власть", — подписал чеченский лидер видео.

По словам Кадырова, на страницах издания были изображены соответствующие символики и гербы. Кадыров добавил, что факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден.

Лайф писал ранее, что Кадырова рассмешили слухи о его намерении "убить Зеленского". Глава Чечни назвал лидера Незалежной всего лишь хорошим игроком КВН, неспособным помешать российской стороне.

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ТАСС / Таисия Боршигова

Юлия Коновалова
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