"Логово "нациков": Появилось видео с сожжённой техникой и заминированным штабом в укрепрайоне ВСУ в Рубежном

Украинские военные держали оборону две недели, но вынуждены были отступить. Местные жители рады, теперь они получают гумпомощь из России и рассказывают, что всегда надеялись на лучшее.

В освобождённом Рубежном налаживается мирная жизнь. Видео © Telegram / SHOT

Теперь в Рубежном спокойно. Отступившие украинские военные оставили городу о себе "память": сгоревшую боевую технику, брошенное оружие, взорванные здания и подвалы штабов. SHOT показал видео прямо из населённого пункта.

"Мы сейчас едем в логово, где эти "нацики" были, где их техника жжёная, подвалы, тоннели", — рассказывает один из военных ВС РФ.

Его сослуживец признаётся, что брали город около двух недель. Это короткий срок, а всё потому, что помощь украинцам не приходила. "Они своих бросают", — добавил боец. Такая тактика, по его словам, у ВСУ давно, и даже тела погибших товарищей нацбатальоны потом отказываются забирать.

Сейчас в Рубежном налаживается мирная жизнь. Сюда потянулись колонны с гуманитарной помощью. Местные выходят к российским солдатам и охотно рассказывают о пережитом. "Мы только верим в вас и надеемся на лучшее", — обратилась к ним одна из горожанок.