Город в подвале: Репортаж Лайфа из тайного бомбоубежища в Рубежном Корреспондент Лайфа посетил секретный бункер в промзоне осаждённого Рубежного, где уже почти два месяца спасаются от обстрелов ВСУ и нацистских патрулей местные жители. 12980 12980 Боец 208-го казачьего полка следит за миномётными расчётами. Фото © LIFE

— Опа, нас заметили! — боец 208-го казачьего полка увидел через окно несущейся на всех парах "буханки" миномётный расчёт. Через несколько секунд свистящая мина легла на дороге между нашей машиной и покачивающимся газоном с гуманитаркой. У опытного водителя есть своя тактика: он на минуту спрятался за зданием, которое закрывает вражеский миномёт, а затем резко нажал на педаль газа. На открытых пространствах мешкать нельзя. Газон также объехал свежую воронку и увеличил скорость.

Мины продолжают свистеть. — Не боись, свой свист не слышен, — улыбнулся боец. Он имеет в виду, что, когда свистит мина, можно даже не прятаться, поскольку в силу аэродинамических особенностей это означает, что она летит мимо. "Свой" прилёт обычно бесшумен.

Мы продолжаем ехать вдоль железнодорожных путей, разделяющих жилые дома города Рубежное от тридцатикилометровой промышленной зоны. Под натиском российских военных и сил Народной милиции ЛНР украинская армия уже практически оставила промзону, однако на территории активно действуют диверсанты, разъезжая на гражданском транспорте, — это так называемые блуждающие миномёты.

Промзона города Рубежное. Видео © LIFE

Через пятнадцать минут конвой добирается до места назначения, мы въезжаем на территорию одного из предприятий промзоны. Газон и "буханка" торопливо укрываются в просторном гараже. Большие двухстворчатые двери, ведущие в заводской подвал, где расположено бомбоубежище, открываются — и оттуда выходит крупная энергичная женщина в окружении крепко сбитых парней.

— Ой, а вы меня снимаете? Самую красивую женщину на земле! — она шутливо поправляет причёску, протягивает руку и представляется: — Вера Ивановна Степанова. Её здесь зовут матерью, она начальник жизнеобеспечения. Во многом именно благодаря её энергии и заботе люди здесь до сих пор находятся в целости и сохранности.

Вера Степанова — начальник жизнеобеспечения. Фото © LIFE

Степанова энергично командует, сама берётся за тележку и с полушутливыми ругательствами подтягивает её к газону. Парни выстроились в цепочку для разгрузки гуманитарки. Обстрелы здесь идут постоянно, люди выходят на поверхность только подышать свежим воздухом. Сегодня, наверное, впервые за несколько недель они вышли, чтобы забрать гумпомощь.

Пока идёт разгрузка, мы спускаемся по крутой лестнице в подвал, где перед глазами в полумраке обнаруживаем самое настоящее поселение. Здесь даже появляется новая жизнь — недавно окотилась кошка, и теперь люди в подвалах заботятся не только о детях, но ещё и о новорождённых котятах.

Вход в секретное бомбоубежище. Видео © LIFE

Помимо раздачи гуманитарки у конвоя есть ещё одна важная миссия — забрать раненую пожилую женщину, жительницу Рубежного. Она, учитывая обстоятельства, на удивление спокойно рассказывает свою историю. Несколько дней назад её мужа убило во дворе миной. Женщина вышла, чтобы прибрать тело и похоронить деда, но наткнулась на солдата ВСУ. Тот пустил очередь из автомата по ногам. Затем нацист бросил сквозь зубы: "Скажи спасибо, что не убил". Раненую доставят в палаточный городок Старобельска, откуда она уедет в Россию к дочери.

Жители бункера привели нас на кухню: из-за постоянной активности нацистов люди лишены возможности готовить на открытом воздухе, поэтому костёр разводят прямо в подвале у лестницы ещё одного входа. Он открыт для вытяжки дыма. Повар по имени Александр рассказал, что в подземном поселении есть не только туалеты, но даже своя душевая кабинка.

Еду в бомбоубежище готовят прямо в самом подвале. Видео © LIFE

— Ну всё, разгрузились, давайте езжайте уже, минут через двадцать начнут кататься танки! — Степанова торопит нас, показывая на часы. — В следующий раз не забудьте привезти лекарства для детей, — прощаясь, обнимает бойцов и широко улыбается.

Даже странно, что, несмотря на постоянную опасность быть убитыми, жители этого подземного поселения улыбчивы и настроены оптимистично. Проведя почти два месяца в подвале в чудовищных условиях, они не только остались людьми, но и сумели самоорганизоваться и наладить относительно нормальный быт. Из-за близости нацистов и непрестанно обстреливаемой дороги провести безопасную эвакуацию отсюда пока невозможно. Люди ждут освобождения и больше всего на свете мечтают вернуться к мирной жизни.

В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник побывал в освобождённом городе Рубежное. Он сообщил местным жителям, что республика уже организовала поставку в город воды и гуманитарной помощи.

Почему украинские нацисты стреляют по мирным жителям? 0 Им нравится упиваться своей силой, пока в руках есть оружие. У них нет сострадания и жалости к жителям Донбасса. Им нечего терять, они знают, что им осталось жить недолго. Нацисты считают, что население поддерживает Российскую армию.

Авторы Станислав Сенькин