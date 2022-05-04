Вышедшая с "Азовстали" женщина рассказала, как боевики собирали людей "для картинки"

По её словам, люди в форме заставляли мирных жителей то выходить из бункера, то спускаться обратно, фиксируя это на камеру.

Украинские боевики выводили людей из убежищ "Азовстали" "для картинки", то есть для хороших кадров. Об этом рассказала жительница Мариуполя Тамара Сбанук, вышедшая с территории комбината.

Как пишет РИА "Новости", по её словам, иногда приходилось делать постановочные кадры весь день. В основном для этого отбирались женщины с детьми и старики с палочками.

"Все прождали целый день. Пришли вэсэушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что замёрзли, и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались — снимали, пока стояли — снимали, как спустились — снимали на телефон...", — вспоминает Сбанук.

Она предполагала, это делалось для того, чтобы в дальнейшем заявить о том, что боевики "Азова" делали всё возможное для эвакуации, а российские военные якобы препятствовали этому.