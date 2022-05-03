Минобороны: Военные РФ и ДНР уничтожают огневые точки "Азова" и ВСУ на "Азовстали"

Националисты смогли перегруппироваться во время эвакуации с территории завода мирных жителей в течение двух предыдущих дней, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Российские военные ведут огонь по огневым позициям боевиков батальона "Азов" и украинских войск, воспользовавшихся режимом тишины для перегруппировки позиций. Об этом заявил представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев.

"Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода", — приводит его слова РИА "Новости".

Сейчас подразделения Армии России и ДНР с помощью артиллерии и авиации уничтожают эти огневые позиции, уточнил Астафьев. Как дополняет агентство, на территории предприятия слышна стрельба, а также видны столбы дыма.

Происходящее на "Азовстали" 3 мая. Видео © Telegram-канал "Типичный Донецк"