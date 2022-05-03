Минобороны: Военные РФ и ДНР уничтожают огневые точки "Азова" и ВСУ на "Азовстали"
Пожар на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак
Националисты смогли перегруппироваться во время эвакуации с территории завода мирных жителей в течение двух предыдущих дней, уточнили в пресс-службе военного ведомства.
Российские военные ведут огонь по огневым позициям боевиков батальона "Азов" и украинских войск, воспользовавшихся режимом тишины для перегруппировки позиций. Об этом заявил представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев.
"Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода", — приводит его слова РИА "Новости".
Сейчас подразделения Армии России и ДНР с помощью артиллерии и авиации уничтожают эти огневые позиции, уточнил Астафьев. Как дополняет агентство, на территории предприятия слышна стрельба, а также видны столбы дыма.
Происходящее на "Азовстали" 3 мая. Видео © Telegram-канал "Типичный Донецк"
Напомним, по данным Минобороны РФ, за два дня с территории "Азовстали" эвакуировали более 100 человек. 46 человек, освобождённые 30 апреля, добровольно приняли решение остаться на территории ДНР. А 69 жителей, вызволенные 1 мая, отправились в направлении города Запорожье с представителям ООН и МККК.