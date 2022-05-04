Кадыров: Под "Азовсталью" находится более 150 мирных жителей

Глава Чечни призвал командира "Азова" не держать женщин и стариков, а выйти из подвалов на поле боя, чтобы закончить с этим "раз и навсегда".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах под мариупольским предприятием "Азовсталь" находится более 150 мирных жителей, 170 раненых. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Я, чтобы ребёнок не заплакал, всё сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <...> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время", — сказал Кадыров, обращаясь к скрывающемуся на "Азовстали" командиру украинского нацбатальона "Азов".