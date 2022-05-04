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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 00:57
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Кадыров: Под "Азовсталью" находится более 150 мирных жителей

Глава Чечни призвал командира "Азова" не держать женщин и стариков, а выйти из подвалов на поле боя, чтобы закончить с этим "раз и навсегда".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах под мариупольским предприятием "Азовсталь" находится более 150 мирных жителей, 170 раненых. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Я, чтобы ребёнок не заплакал, всё сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <...> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время", сказал Кадыров, обращаясь к скрывающемуся на "Азовстали" командиру украинского нацбатальона "Азов".

"Закончим раз и навсегда": Кадыров призвал командира нацбатальона "Азов" выйти из подвалов на поле боя
"Закончим раз и навсегда": Кадыров призвал командира нацбатальона "Азов" выйти из подвалов на поле боя

Как писал Лайф ранее, Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине. Глава Чеченской Республики указал на то, что оружие, поставляемое из многих стран, попадает уже в руки населения. И назвал это "мировым хаосом", который надо прекращать.

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ТАСС / Петр Ковалев

Андрей Григорьев
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