"Закончим раз и навсегда": Кадыров призвал командира нацбатальона "Азов" выйти из подвалов на поле боя

Глава Чеченской Республики предупредил, что "второго шанса" не будет, и резюмировал, что "если бы не приказ президента", то его солдаты давно бы зашли в подземелья и уничтожили нацистов.

Боевики нацбатальонов и радикалы — это не воины, потому что они способны только убегать от преследований и скрываться в подвалах, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он обратился непосредственно к командиру неонационалистического полка "Азов", скрывающегося в бункерах "Азовстали", и призвал его выйти на поле боя.

"Обращаюсь к командиру "Азова", который находится в бункере "Азовстали". Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай покажи себя. Закончим раз и навсегда!" — сказал Кадыров в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что "если бы не приказ президента", то его солдаты давно бы зашли в подземелья и уничтожили нацистов. Кадыров предупредил командира "Азова", что "второго шанса" у него не будет и "его ничто не спасёт", лучше выйти сейчас. Глава Чеченской Республики указал на бесстыдство и бесчеловечность стремления прикрываться детьми и мирными жителями, а также удерживать раненых в бункерах подземелий завода.