"Закончим раз и навсегда": Кадыров призвал командира нацбатальона "Азов" выйти из подвалов на поле боя
Глава Чеченской Республики предупредил, что "второго шанса" не будет, и резюмировал, что "если бы не приказ президента", то его солдаты давно бы зашли в подземелья и уничтожили нацистов.
Боевики нацбатальонов и радикалы — это не воины, потому что они способны только убегать от преследований и скрываться в подвалах, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он обратился непосредственно к командиру неонационалистического полка "Азов", скрывающегося в бункерах "Азовстали", и призвал его выйти на поле боя.
"Обращаюсь к командиру "Азова", который находится в бункере "Азовстали". Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай покажи себя. Закончим раз и навсегда!" — сказал Кадыров в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что "если бы не приказ президента", то его солдаты давно бы зашли в подземелья и уничтожили нацистов. Кадыров предупредил командира "Азова", что "второго шанса" у него не будет и "его ничто не спасёт", лучше выйти сейчас. Глава Чеченской Республики указал на бесстыдство и бесчеловечность стремления прикрываться детьми и мирными жителями, а также удерживать раненых в бункерах подземелий завода.
Как писал Лайф ранее, Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине. Глава Чеченской Республики указал на то, что оружие, поставляемое из многих стран, попадает уже в руки населения. И назвал это "мировым хаосом", который надо прекращать.
Telegram-канал / Kadyrov_95