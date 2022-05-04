Гумкоординатор ООН признал, что людей с "Азовстали" не вывозили насильно в Россию

При этом в организации не знают, сколько ещё мирных жителей находится на территории мариупольского завода, часть которого контролируют украинские силовики.

Попыток увезти насильно эвакуированных с "Азовстали" людей в Россию не было. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

"У меня не было ощущения, что были какие-либо попытки отправить людей в Россию. Такого не происходило, насколько я знаю", — сказала Лубрани.

Она добавила, что все 30 человек, которые отказались ехать на территорию Украины и пожелали отправиться в Россию, сделали это по собственной воле. При этом Лубрани не знает, сколько ещё гражданских находится на территории "Азовстали".

В пресс-службе Международного Комитета Красного Креста уточнили, что в ходе пятидневной гуманитарной операции территорию "Азовстали" покинули несколько десятков человек. По пути к колонне присоединились люди на частных автомобилях. В результате 3 мая более 100 человек, в том числе и раненые, добрались до Запорожья, другие вышедшие с предприятия отправились в иные места, однако эти перемещения гражданских в МККК не организовывали и не координировали.