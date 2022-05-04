В Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров

Факт преступления против пожилых может стать отягчающим обстоятельством. Как отмечают законодатели, цель — заставить преступников задуматься, прежде чем наживаться на таких людях.

Наказание за мошенничество, от которого страдают люди старшего возраста, могут ужесточить. С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной думы. Они планируют внести на рассмотрение законопроект, который предполагает соответствующую правку в п. 3 ст. 63 Уголовного кодекса РФ.

"Ко мне приходит множество обманутых пенсионеров, у которых отобрали квартиру, заставили взять огромный кредит на чьё-нибудь спасение и так далее. Зачастую люди попадают в лапы мошенников, передающих их друг другу. Один отбирает у него деньги, другой обещает разобраться с обманщиками за плату", — рассказала одна из инициаторов поправки Светлана Разворотнева в беседе с газетой "Известия".

Она отмечает, что ужесточение наказания может заставить мошенников задуматься, прежде чем наживаться на доверчивых стариках.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павел Склянчук согласен с тем, что если преступники будут понимать, что за обман стариков их ждёт, условно, в два раза больший срок, то это снизит число преступлений.