"Надо поставить точку": Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине
Глава Чеченской Республики указал на то, что оружие, поставляемое из многих стран, попадает уже в руки населения. И назвал это "мировым хаосом", который надо прекращать.
Для прекращения беспорядков и вооружённого хаоса, творящегося при киевском режиме, необходимо провести второй этап спецоперации не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. С таким предложением выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины", — заявил Кадыров в вечернем послании, которое опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что многие западные страны "нагло обеспечивают" Украину оружием, причём оно попадает уже и к населению. По мнению Кадырова, "это уже мировой хаос, беспредел".
Глава Чечни добавил, что после прекращения беспорядков необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом.
Ранее Лайф писал, что Кадыров заявил о масштабном наступлении ЛНР и чеченских силовиков. По его информации, в результате атаки подразделения Вооружённых сил Украины были выбиты из укреплённых позиций и отброшены на большое расстояние.
Telegram-канал / Kadyrov_95