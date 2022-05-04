"Надо поставить точку": Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине

Глава Чеченской Республики указал на то, что оружие, поставляемое из многих стран, попадает уже в руки населения. И назвал это "мировым хаосом", который надо прекращать.

Для прекращения беспорядков и вооружённого хаоса, творящегося при киевском режиме, необходимо провести второй этап спецоперации не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. С таким предложением выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины", — заявил Кадыров в вечернем послании, которое опубликовал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что многие западные страны "нагло обеспечивают" Украину оружием, причём оно попадает уже и к населению. По мнению Кадырова, "это уже мировой хаос, беспредел".

Глава Чечни добавил, что после прекращения беспорядков необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом.