Кадыров заявил о масштабном наступлении ЛНР и чеченских силовиков

По его информации, в результате атаки подразделения Вооружённых сил Украины были выбиты из укреплённых позиций и отброшены на большое расстояние.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Народная милиция ЛНР и чеченские бойцы наступают на позиции украинских силовиков по всей линии фронта. Бои идут на площади от завода "Заря" и до населённого пункта Воеводовка.

"Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной — Адлер) провели масштабное наступление по всей линии фронта", — говорится в сообщении в телеграм-канале Кадырова.

По его информации, в результате атаки подразделения Вооружённых сил Украины были выбиты из укреплённых позиций, отброшены на большое расстояние. По данным главы Чечни, потери противника составили до ста человек и семь единиц техники.

Кадыров добавил, что захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. Он также завил, что в рядах украинских военных наблюдается паника.