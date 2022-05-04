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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 07:36
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ВС РФ уничтожили шесть подстанций у железной дороги, по которой ВСУ получали западное оружие

Высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования сработало в районах ж/д станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

Вооружённые силы РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций у ж/д станций, через которые ВСУ поставлялось западное вооружение. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Брифинг официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Видео © Минобороны РФ

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожено шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", — отметил он.

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А ранее Минобороны России опубликовало кадры удара экипажем самолёта Су-24М по замаскированным укреплённым позициям Вооружённых сил Украины. Сброс авиабомбы происходил с предельно малой высоты, после чего экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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