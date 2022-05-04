Столкновения на "Азовстали" сняли с максимально близкого расстояния

У засевших боевиков не осталось тяжёлого вооружения, поэтому они используют стрелковое оружие. Удары подавляют артиллерия и авиация России.

Корреспондент телеканала "Звезда" рассказал об обстановке на "Азовстали". Видео © Telegram / Zvezdanews

Появились новые кадры с территории "Азовстали", где засевшие боевики нацбатальона "Азов" пытаются прорваться из окружения со стрелковым оружием. Видео было снято корреспондентом телеканала "Звезда" Алексеем Дегтярёвым.

На опубликованном видео слышны звуки выстрелов и грохот. Как рассказал корреспондент, засевшие на территории завода националисты воспользовались режимом тишины, организованным для эвакуации мирных граждан Минобороны РФ и Народной милицией ДНР, и заняли огневые позиции. Их удары подавляют российская артиллерия и авиация.

"Попытались где-то укусить наши позиции, где-то прорваться. В основном прорваться со стрелковым оружием, так как, видимо, у них уже не осталось тяжёлого вооружения. В ответ они получили мощный артиллерийский удар", — сообщил Дегтярёв.