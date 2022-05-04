Столкновения на "Азовстали" сняли с максимально близкого расстояния
У засевших боевиков не осталось тяжёлого вооружения, поэтому они используют стрелковое оружие. Удары подавляют артиллерия и авиация России.
Корреспондент телеканала "Звезда" рассказал об обстановке на "Азовстали". Видео © Telegram / Zvezdanews
Появились новые кадры с территории "Азовстали", где засевшие боевики нацбатальона "Азов" пытаются прорваться из окружения со стрелковым оружием. Видео было снято корреспондентом телеканала "Звезда" Алексеем Дегтярёвым.
На опубликованном видео слышны звуки выстрелов и грохот. Как рассказал корреспондент, засевшие на территории завода националисты воспользовались режимом тишины, организованным для эвакуации мирных граждан Минобороны РФ и Народной милицией ДНР, и заняли огневые позиции. Их удары подавляют российская артиллерия и авиация.
"Попытались где-то укусить наши позиции, где-то прорваться. В основном прорваться со стрелковым оружием, так как, видимо, у них уже не осталось тяжёлого вооружения. В ответ они получили мощный артиллерийский удар", — сообщил Дегтярёв.
Как ранее рассказывал Лайф, военные РФ и ДНР уничтожали огневые точки "Азова" и ВСУ на "Азовстали". Националисты смогли перегруппироваться во время эвакуации с территории завода мирных жителей в течение двух предыдущих дней.
Telegram / Zvezdanews