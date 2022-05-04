Сдавшийся военный ВСУ рассказал, как они разоряли дачи мирных жителей

Он отметил, что в этих домах никаких ценностей не было, так как их забрали другие украинские силовики, которые раньше базировались в этом населённом пункте.

Сдавшийся боец ВСУ рассказал о мародёрствах на Украине. Видео © t.me / Минобороны России

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, добровольно сдавшийся в плен Российской армии, рассказал, что их подразделение разбирало дачи мирных жителей во время выполнения боевых задач. Найденные материалы они использовали для укрепления блиндажей. Беседу с украинским силовиком опубликовало Министерство обороны РФ.

"Мы разбирали дачи на стройматериалы для того, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах. Снимали железные двери — те, что получше, помоднее, поплотнее", — признался военный.

Он отметил, что в этих домах никаких ценностей и продуктовых запасов не было, так как их растащила другая украинская бригада, которая раньше базировалась в этом населённом пункте. Ещё один боец ВСУ признался, что многие боятся сдаваться ВС РФ, но делают это напрасно. Так как российские военные относятся к пленным по-человечески, никакой жестокости с их стороны нет.