Силовики ЛНР запустили в Попасной БТР с призывами к украинским военным сдаваться

В обращении к ВСУ солдатам гарантируют жизнь и гуманное отношение, а также соблюдение прав военнопленных согласно международным конвенциям.

Бронетранспортёры с громкоговорителями, оповещающими украинских военных о необходимости сложить оружие. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Народная милиция ЛНР запустила в городе Попасная несколько БТР с громкоговорителями, через которые транслируется призыв к украинским военным сложить оружие. Об этом пишет телеграм-канал "Донбасс решает".

"Желающие сдаться должны повесить оружие за спину стволом вниз, поднять руки с куском белой ткани и выходить к позициям ЛНР", — говорится в сообщении.

В обращении к ВСУ по громкоговорителям солдатам гарантируют жизнь и гуманное отношение, а также соблюдение прав военнопленных согласно международным конвенциям. Также уточняется, что времени на раздумья нет, а те военнослужащие, которые на текущий момент сложили оружие, сейчас находятся в безопасности и скоро увидят свои семьи.

Боец с позывным Каспер, комментируя ситуацию с военнопленными, также призвал украинских солдат к разумному выбору. Он заявил: "Хотят жить, пускай сдаются в плен. Не захотят — заставим. Они сами должны понимать, куда попали".