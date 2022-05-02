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Опубликовано 2 мая 2022, 17:27
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Силовики ЛНР запустили в Попасной БТР с призывами к украинским военным сдаваться

В обращении к ВСУ солдатам гарантируют жизнь и гуманное отношение, а также соблюдение прав военнопленных согласно международным конвенциям.

Бронетранспортёры с громкоговорителями, оповещающими украинских военных о необходимости сложить оружие. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Народная милиция ЛНР запустила в городе Попасная несколько БТР с громкоговорителями, через которые транслируется призыв к украинским военным сложить оружие. Об этом пишет телеграм-канал "Донбасс решает".

"Желающие сдаться должны повесить оружие за спину стволом вниз, поднять руки с куском белой ткани и выходить к позициям ЛНР", — говорится в сообщении.

В обращении к ВСУ по громкоговорителям солдатам гарантируют жизнь и гуманное отношение, а также соблюдение прав военнопленных согласно международным конвенциям. Также уточняется, что времени на раздумья нет, а те военнослужащие, которые на текущий момент сложили оружие, сейчас находятся в безопасности и скоро увидят свои семьи.

Боец с позывным Каспер, комментируя ситуацию с военнопленными, также призвал украинских солдат к разумному выбору. Он заявил: "Хотят жить, пускай сдаются в плен. Не захотят — заставим. Они сами должны понимать, куда попали".

Сложивший оружие боец ВСУ удивился хорошему отношению со стороны российских военных
Сложивший оружие боец ВСУ удивился хорошему отношению со стороны российских военных

Ранее сдавшийся военный ВСУ рассказал, что новобранцев отправляют в бой без военной подготовки. Военнослужащий сложил оружие с полным боекомплектом, не совершив ни единого выстрела. Он объяснил свой поступок отсутствием желания вести боевые действия.

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РИА "Новости" / Telegram

Ирина Фальке
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