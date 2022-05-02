Минобороны: ВС РФ за день уничтожили 36 военных объектов Украины

По словам представителя военного ведомства, с начала проведения "Операции Z" в общей сложности ликвидировано 146 самолётов, 112 вертолётов и 690 беспилотных летательных аппаратов.

Вооружённые силы Российской Федерации за день уничтожили 36 военных объектов Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражено 36 военных объектов Украины. Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад", — сказал Конашенков.

Генерал-майор добавил, что с начала проведения специальной военной "Операции Z" в общей сложности уничтожено 146 самолётов, 112 вертолётов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.