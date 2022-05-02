Минобороны: Российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

Кроме того, в районе населённого пункта Петровское в ЛНР сбито две ракеты "Точка-У", а в районе Донецкого уничтожен реактивный снаряд "Смерч". Также за сутки было сбито десять беспилотников.

Вооружённые силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ходе воздушного боя в районе Славянска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населённого пункта Петровское в ЛНР сбито две ракеты "Точка-У", а в районе Донецкого уничтожен реактивный снаряд "Смерч", добавил он в ходе брифинга. Средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили десять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и в районе Луганска.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 38 военных объектов Украины. Среди них четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Первомайское и Ильичёвка", — заявил Конашенков.

Также были уничтожены ЗРК "Оса АКМ" и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки. Авиация ВКС РФ поразила 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённого пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники.

Ракетные войска за сутки поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях. Артиллерийскими подразделениями поражено 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожено шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 146 самолётов, 112 вертолётов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники.