"Все атаки были отражены": Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

На этот раз особо были отмечены старший сержант Виталий Девятов, полковник Александр Муратов и старший лейтенант Илья Сапегин.



Старший сержант Виталий Девятов обеспечил продвижение колонн на передний край российской группировки войск. Его сапёрное подразделение обезвредило десяток мин по пути следования, рассказали в Минобороны России. В ведомстве отметили, что Девятов, двигаясь впереди тыловой колонны, обнаружил на участке дороги вблизи одного из населённых пунктов четыре замаскированных фугаса.

"Оценив ситуацию, Виталий оперативно обезвредил и уничтожил обнаруженную взрывчатку. Продвигаясь далее по маршруту, Виталий обнаружил на труднопроходимом участке местности шесть противотанковых мин, которые также были обезврежены и уничтожены российскими сапёрами во главе со старшим сержантом Виталием Девятовым", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

А соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии под командованием полковника Александра Муратова уничтожили большое количество военных целей украинских националистов, точки с живой силой и огневыми средствами.

"Всего подразделениями артиллерии под личным руководством полковника Муратова с начала специальной военной операции нанесено огневое поражение 50 артиллерийским батареям, 315 опорным пунктам, 19 складам ГСМ и военно-технического имущества, 70 местам сосредоточения вооружения, военной и специальной техники, 600 целям с живой силой и огневыми средствами", — рассказали в Минобороны.

Мотострелки под руководством старшего лейтенанта Ильи Сапегина успешно осуществили задачу по блокированию националистов в одном из украинских населённых пунктов. Военное ведомство отмечает, что враг неоднократно предпринимал попытки прорыва, чтобы доставить окружённым припасы и продовольствие. Однако все атаки были отражены, а лично Илья при обороне позиций прицельным огнём уничтожил расчёт ПТУР противника.