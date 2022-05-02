Росгвардия помогла ВС РФ уничтожить танки и склады ВСУ в Харьковской области

Кроме того, под прикрытием сотрудников ведомства артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления, бронетехнике и "районам сосредоточения живой силы противника".

Военнослужащие Росгвардии помогли ВС РФ уничтожить танковую группу и крупные склады с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ", — сказано в сообщении.

Под прикрытием военнослужащих отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления, бронетехнике и "районам сосредоточения живой силы противника".