Росгвардия помогла ВС РФ уничтожить танки и склады ВСУ в Харьковской области
Кроме того, под прикрытием сотрудников ведомства артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления, бронетехнике и "районам сосредоточения живой силы противника".
Военнослужащие Росгвардии помогли ВС РФ уничтожить танковую группу и крупные склады с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
"В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ", — сказано в сообщении.
Под прикрытием военнослужащих отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления, бронетехнике и "районам сосредоточения живой силы противника".
Ранее Лайф писал, что росгвардейцы показали уничтожение брошенных ВСУ при отступлении боеприпасов. Сначала военные аккуратно складывают снаряды, а затем уже присоединяют детонатор. Однако в этом деле не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
Rosguard.gov.ru