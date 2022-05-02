Сложивший оружие боец ВСУ удивился хорошему отношению со стороны российских военных

По его словам, украинское телевидение рисовало совсем другую картину нахождения в плену у ВС РФ. При этом военнослужащий отметил, что при необходимости всем сдавшимся оказали медицинскую помощь.

Сложивший оружие боец ВСУ рассказал, что был удивлён корректным отношением российских военных к нему. Беседу с ним опубликовало РИА "Новости".

"Удивлён, что [российские военные к нам] корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было — оказали первую помощь", — сказал он.