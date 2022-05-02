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Опубликовано 2 мая 2022, 14:05

GT: Байден поддерживает Киев в угоду ЕС, но вопреки желанию американцев влезать в конфликт

США предоставляют Украине поддержку, но на самом деле пытаются раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Россией и Незалежной, уверен эксперт.

Американский президент Джо Байден находится под давлением со стороны тех, кто не желает, чтобы США вмешивались в украинский конфликт, и стран Европы, ожидающих от Вашингтона серьёзной помощи Киеву. Об этом заявил доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.

"С одной стороны, Байден столкнулся с внутренним экономическим давлением, он обманывает избирателей, что США не будут вступать в украинский конфликт. С другой, Белый дом вынужден выражать большую поддержку Украине, так как этого хотят американские союзники", — приводит его слова Global Times.

По мнению эксперта, своей поддержкой Киеву США пытаются раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между РФ и Украиной. Газета отмечает, что Байден ранее объявил об отправке в Конгресс запроса о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов. Эти деньги должны в качестве "беспрецедентной помощи" пойти на финансирование Украины. Предполагается, что средства будут потрачены на гуманитарную поддержку, а также помощь в сфере обороны и безопасности.

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Ранее Лайф писал, что Австрия, Норвегия и США выделили Украине грант на 495 миллионов долларов. Помимо того, в ближайшее время готовится очередная грантовая поддержка от Соединённых Штатов в размере 500 миллионов долларов, добавил министр финансов Незалежной.

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Евгения Колесникова
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