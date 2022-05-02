ОНФ организовал подачу питьевой воды в Мариуполь

Ежедневно водовозы совершают по несколько рейсов, обеспечивая город 52 тоннами чистой воды, отметили в пресс-службе Народного фронта.

Представители Общероссийского народного фронта совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей организовали ежедневную поставку в Мариуполь питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Из ростовского штаба в город были отправлены четыре водовоза и три грузовика с гуманитарной помощью. В различных районах Мариуполя волонтёры установили пластиковые ёмкости, которые будут заполняться водой. Ежедневно водовозы совершают по несколько рейсов, обеспечивая город 52 тоннами чистой воды, уточнили в ОНФ.