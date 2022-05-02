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Опубликовано 2 мая 2022, 13:45

ОНФ организовал подачу питьевой воды в Мариуполь

Ситуация в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Ситуация в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Ежедневно водовозы совершают по несколько рейсов, обеспечивая город 52 тоннами чистой воды, отметили в пресс-службе Народного фронта.

Представители Общероссийского народного фронта совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей организовали ежедневную поставку в Мариуполь питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Из ростовского штаба в город были отправлены четыре водовоза и три грузовика с гуманитарной помощью. В различных районах Мариуполя волонтёры установили пластиковые ёмкости, которые будут заполняться водой. Ежедневно водовозы совершают по несколько рейсов, обеспечивая город 52 тоннами чистой воды, уточнили в ОНФ.

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В Мариуполь возвращается жизнь: в городе открылись магазины, начался разбор завалов

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за два дня с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали более 100 человек. 46 человек, освобождённые 30 апреля, добровольно приняли решение остаться на территории ДНР. А 69 жителей, вызволенные 1 мая, отправились в направлении города Запорожье с представителям ООН и МККК. Также ведомство опубликовало видео с эвакуацией гражданских.

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Артур Лапсаков
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