УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу

Последними крупными соревнованиями в России остаются чемпионат мира 2018 года и отдельные игры Евро-2020 в Петербурге.

УЕФА назвал неприемлемыми заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Заявка РФС не отвечает требованиям статьи 16.02 регламента для конкурсных заявок на проведение турниров под эгидой УЕФА. Страны, желающие проводить соревнования, должны обеспечить отсутствие действий, порочащих УЕФА, других участников, процедуру заявок и европейский футбол в целом", — говорится в сообщении.

Также УЕФА продлил отстранение российский клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.

В конце марта стало известно, что Россия будет подавать заявку в УЕФА на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.