Минобороны показало удар бомбардировщика Су-24М по укреплённым позициям ВСУ

Сброс авиабомбы происходил с предельно малой высоты, после чего экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, добавили в ведомстве.

Сброс авиабомбы самолётом Су-24М по замаскированным укреплённым позициям ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры удара экипажем самолёта Су-24М по замаскированным укреплённым позициям Вооружённых сил Украины.

"Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного манёвра с предельно малой высоты", — уточнили в ведомстве.

Для разрушения авиабомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности. После выполнения задания экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, добавили в Минобороны.