Минобороны показало удар бомбардировщика Су-24М по укреплённым позициям ВСУ
Сброс авиабомбы происходил с предельно малой высоты, после чего экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, добавили в ведомстве.
Сброс авиабомбы самолётом Су-24М по замаскированным укреплённым позициям ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры удара экипажем самолёта Су-24М по замаскированным укреплённым позициям Вооружённых сил Украины.
"Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного манёвра с предельно малой высоты", — уточнили в ведомстве.
Для разрушения авиабомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности. После выполнения задания экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, добавили в Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении за день 36 военных объектов Украины. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, с начала проведения "Операции Z" в общей сложности ликвидировано 146 самолётов, 112 вертолётов и 690 беспилотных летательных аппаратов.
Кадр из видео Минобороны РФ