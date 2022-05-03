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Опубликовано 3 мая 2022, 06:58
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Минобороны показало удар бомбардировщика Су-24М по укреплённым позициям ВСУ

Сброс авиабомбы происходил с предельно малой высоты, после чего экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, добавили в ведомстве.

Сброс авиабомбы самолётом Су-24М по замаскированным укреплённым позициям ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры удара экипажем самолёта Су-24М по замаскированным укреплённым позициям Вооружённых сил Украины.

"Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного манёвра с предельно малой высоты", — уточнили в ведомстве.

Для разрушения авиабомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности. После выполнения задания экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, добавили в Минобороны.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении за день 36 военных объектов Украины. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, с начала проведения "Операции Z" в общей сложности ликвидировано 146 самолётов, 112 вертолётов и 690 беспилотных летательных аппаратов.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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