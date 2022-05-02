Минобороны: ПВО РФ уничтожила три беспилотника "Байрактар-ТБ2" в районе острова Змеиный

Кроме того, ВС России перехватили пять украинских реактивных снарядов "Смерч" в районах населённых пунктов Топольское и Малая Камышеваха, а также города Изюма.

Три украинских беспилотника "Байрактар-ТБ2" были уничтожены в понедельник средствами ПВО РФ в районе острова Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Невское <...>, а также Весёлое Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Кроме того, в районах города Изюма, а также населённых пунктов Топольское и Малая Камышеваха перехвачено пять украинских реактивных снарядов "Смерч".