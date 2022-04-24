ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 12:20

В Италии предупредили о риске ослабления Европы из-за ситуации на Украине

Для решения существующих проблем нужно прибегнуть к дипломатии с Россией и посещать не только Киев, но и Москву, считают там.

Ситуация на Украине вполне может привести к ослаблению Европы, а действия некоторых стран только усугубляют положение. Такое мнение высказал бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи в беседе с агентством Синьхуа.

"Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС", — объяснил политик и добавил, что в непростой ситуации окажутся Италия, Германия и отдельные государства Восточной Европы.

Он упомянул о череде "неправильных решений", которые, по его мнению, только навредят. В качестве примера он привёл запрет Евросоюза на экспорт предметов роскоши в Россию. Чтобы решить эту проблему, он призывает прибегнуть к дипломатии с Россией. "Нам нужно ехать не только в Киев, но и в Москву", — заключил политик.

Bloomberg: ЕС хочет возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить её связи с РФ
Bloomberg: ЕС хочет возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить её связи с РФ

А президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что европейские государства зимой столкнутся с проблемами в случае решения отказаться от российского газа.

BannerImage

Pixabay

Оксана Попова
  • Новости
  • Италия
  • Германия
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar