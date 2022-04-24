В Италии предупредили о риске ослабления Европы из-за ситуации на Украине

Для решения существующих проблем нужно прибегнуть к дипломатии с Россией и посещать не только Киев, но и Москву, считают там.

Ситуация на Украине вполне может привести к ослаблению Европы, а действия некоторых стран только усугубляют положение. Такое мнение высказал бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи в беседе с агентством Синьхуа.

"Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС", — объяснил политик и добавил, что в непростой ситуации окажутся Италия, Германия и отдельные государства Восточной Европы.

Он упомянул о череде "неправильных решений", которые, по его мнению, только навредят. В качестве примера он привёл запрет Евросоюза на экспорт предметов роскоши в Россию. Чтобы решить эту проблему, он призывает прибегнуть к дипломатии с Россией. "Нам нужно ехать не только в Киев, но и в Москву", — заключил политик.