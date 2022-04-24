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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 12:14
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Эрдоган поговорил с Зеленским о переговорах между Россией и Украиной

В ходе беседы глава Турции заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация "ухудшается с каждым днём".

Анкара настроена "принципиально положительно", чтобы выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским 24 апреля, посвящённых переговорам между Киевом и Москвой.

"Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов [безопасности Украины]", — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

В ходе переговоров Эрдоган также заявил коллеге о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация "ухудшается с каждым днём".

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Ранее Лайф писал, что Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни. А до этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что президент страны находится в "активных контактах" с Москвой и Киевом.

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ТАСС / AP / Burhan Ozbilici

Никита Осипов
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