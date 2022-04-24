Анна Семенович выступила на концерте "Zа Россию" в Рязани

Также участие в мероприятии приняли солист Мариинского театра Василий Герелло, композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и донецкая поэтесса Анна Ревякина.

В Рязани на сцене дворца спорта "Олимпийский" прошёл концерт в рамках музыкально-патриотического марафона "Za Россию". Для жителей города выступили местные коллективы, а также известные артисты, среди которых была и Анна Семенович.

Ещё за час до выступления у дворца спорта образовались огромные очереди из желающих посетить мероприятие, причём всех возрастов. Сначала на сцену вышел ведущий, который объяснил цель мероприятия — поддержать российских бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине. А после выступил депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.





















"Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы поддержать президента РФ Владимира Владимировича Путина! Поддержать нашу страну! Поддержать наших военнослужащих, которые сейчас борются с нацизмом на Украине, обеспечивая безопасность нашей страны, защищая мирных жителей многострадального Донбасса. Рязань всегда славилась и гордилась своими воинами. Более 300 тысяч человек ушли на фронт в годы ВОВ, чтобы в жестокой схватке с врагом защитить наше с вами отечество. Наши героические отцы, деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и добыли нашу победу! Мы гордимся нашими военнослужащими, гордимся нашими десантниками, которые с честью выполняют самые сложные боевые задачи, при этом совершая образцы доблести, мужества и героизма. Мы — за Россию! Мы — за нашего президента Владимира Путина! Мы — за мир без нацизма! Победа будет за нами!" — сказал Красов, открывая мероприятие.

Следующей на сцену вышла донецкая поэтесса Анна Ревякина, которая прочитала стихотворение об ужасах войны. Затем "на разогреве" у знаменитостей выступили местные музыканты, а после вышли и сами звёзды, среди которых были солист Мариинского театра Василий Герелло, эстрадная певица Анна Семенович и композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго. Каждый артист исполнил пять песен, а в общей сложности концерт продлился более двух часов.

После мероприятия некоторые музыканты согласились дать интервью и поделиться впечатлениями. Например, Анна Семенович рассказала журналистам о том, как их встретила Рязань, и назвала публику фантастической. А на вопрос о том, почему она решила принять участие в марафоне, ответила, что это прямая обязанность артиста — дарить людям радость, позитив и любовь, особенно в такие времена. Кроме того, о патриотизме высказался и Джанго.

"Быть патриотом — это быть со своей родиной. И быть не только в светлые её часы, но и в тяжёлые. Сейчас ответственный момент. Я думаю, что это ответственнейший момент для всего мира. Россия впереди планеты всей. Мы сейчас, я считаю, решаем судьбу всей планеты. На плечах тех ребят, которые сражаются, кто проливает кровь, колоссальная ответственность. Я считаю, что патриотизм — это когда ты готов что-то отдать для своей родины. Ребята отдают свою жизнь. Артисты пусть поддерживают ребят. Каждый — на своём месте", — сказал музыкант.