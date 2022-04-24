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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 12:02
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Анна Семенович выступила на концерте "Zа Россию" в Рязани

Эстрадная певица Анна Семенович. Фото © Предоставлено LIFE

Эстрадная певица Анна Семенович. Фото © Предоставлено LIFE

Также участие в мероприятии приняли солист Мариинского театра Василий Герелло, композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго, и донецкая поэтесса Анна Ревякина.

В Рязани на сцене дворца спорта "Олимпийский" прошёл концерт в рамках музыкально-патриотического марафона "Za Россию". Для жителей города выступили местные коллективы, а также известные артисты, среди которых была и Анна Семенович.

Ещё за час до выступления у дворца спорта образовались огромные очереди из желающих посетить мероприятие, причём всех возрастов. Сначала на сцену вышел ведущий, который объяснил цель мероприятия — поддержать российских бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине. А после выступил депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.

  • Депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов
    Депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов
  • Донецкая поэтесса Анна Ревякина. Фото © Предоставлено LIFE
    Донецкая поэтесса Анна Ревякина. Фото © Предоставлено LIFE
  • Донецкая поэтесса Анна Ревякина. Фото © Предоставлено LIFE
    Донецкая поэтесса Анна Ревякина. Фото © Предоставлено LIFE
  • Народный артист России, оперный певец и солист Мариинского театра Василий Герелло. Фото © Предоставлено LIFE
    Народный артист России, оперный певец и солист Мариинского театра Василий Герелло. Фото © Предоставлено LIFE
  • Народный артист России, оперный певец и солист Мариинского театра Василий Герелло. Фото © Предоставлено LIFE
    Народный артист России, оперный певец и солист Мариинского театра Василий Герелло. Фото © Предоставлено LIFE
  • Эстрадная певица Анна Семенович. Фото © Предоставлено LIFE
    Эстрадная певица Анна Семенович. Фото © Предоставлено LIFE
  • Эстрадная певица Анна Семенович. Фото © Предоставлено LIFE
    Эстрадная певица Анна Семенович. Фото © Предоставлено LIFE
  • Дворец спорта "Олимпийский". Фото © Предоставлено LIFE
    Дворец спорта "Олимпийский". Фото © Предоставлено LIFE
  • Дворец спорта "Олимпийский". Фото © Предоставлено LIFE
    Дворец спорта "Олимпийский". Фото © Предоставлено LIFE
  • Дворец спорта "Олимпийский". Фото © Предоставлено LIFE
    Дворец спорта "Олимпийский". Фото © Предоставлено LIFE

Депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов

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"Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы поддержать президента РФ Владимира Владимировича Путина! Поддержать нашу страну! Поддержать наших военнослужащих, которые сейчас борются с нацизмом на Украине, обеспечивая безопасность нашей страны, защищая мирных жителей многострадального Донбасса. Рязань всегда славилась и гордилась своими воинами. Более 300 тысяч человек ушли на фронт в годы ВОВ, чтобы в жестокой схватке с врагом защитить наше с вами отечество. Наши героические отцы, деды и прадеды сломали хребет фашистскому зверю и добыли нашу победу! Мы гордимся нашими военнослужащими, гордимся нашими десантниками, которые с честью выполняют самые сложные боевые задачи, при этом совершая образцы доблести, мужества и героизма. Мы за Россию! Мы за нашего президента Владимира Путина! Мы за мир без нацизма! Победа будет за нами!" — сказал Красов, открывая мероприятие.

Следующей на сцену вышла донецкая поэтесса Анна Ревякина, которая прочитала стихотворение об ужасах войны. Затем "на разогреве" у знаменитостей выступили местные музыканты, а после вышли и сами звёзды, среди которых были солист Мариинского театра Василий Герелло, эстрадная певица Анна Семенович и композитор Алексей Поддубный, более известный как Джанго. Каждый артист исполнил пять песен, а в общей сложности концерт продлился более двух часов.

После мероприятия некоторые музыканты согласились дать интервью и поделиться впечатлениями. Например, Анна Семенович рассказала журналистам о том, как их встретила Рязань, и назвала публику фантастической. А на вопрос о том, почему она решила принять участие в марафоне, ответила, что это прямая обязанность артиста — дарить людям радость, позитив и любовь, особенно в такие времена. Кроме того, о патриотизме высказался и Джанго.

"Быть патриотом — это быть со своей родиной. И быть не только в светлые её часы, но и в тяжёлые. Сейчас ответственный момент. Я думаю, что это ответственнейший момент для всего мира. Россия впереди планеты всей. Мы сейчас, я считаю, решаем судьбу всей планеты. На плечах тех ребят, которые сражаются, кто проливает кровь, колоссальная ответственность. Я считаю, что патриотизм — это когда ты готов что-то отдать для своей родины. Ребята отдают свою жизнь. Артисты пусть поддерживают ребят. Каждый на своём месте", — сказал музыкант.

Он также добавил, что даёт концерты не только для России, но и выступает перед жителями Донбасса, которых поддерживает с 2015 года. Например, недавно в Мариуполе среди развалин он старался своим творчеством отвлечь и поддержать мирных людей, которые оказались в самой гуще событий.

Волонтёры #МыВместе проводят Фестивали дарения в российских регионах
Волонтёры #МыВместе проводят Фестивали дарения в российских регионах

Музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал 12 апреля. Концерты уже прошли в Астрахани, Твери, Череповце, Новосибирске, Барнауле, Набережных Челнах и в других городах. Также Лайф рассказывал, что в Туле выступил заслуженный артист РФ, депутат Госдумы Денис Майданов, а в Волгограде — Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Митя Фомин и Елизавета Долженкова.

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Николь Вербер
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