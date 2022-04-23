Денис Майданов выступил в Туле на концерте "Zа Россию"

Он отметил патриотический настрой молодых людей и добавил, что за период проведения спецоперации на Украине страна очень сплотилась.

Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию" прошёл в Туле. Видео © Телеканал "Первый Тульский"

Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию" продолжается. Накануне перед сотнями гостей в Туле выступили заслуженный артист РФ, депутат Госдумы Денис Майданов, группа "Любэ", солист Мариинского театра Василий Герелло и группа "ПослеZавтра".

Денис Майданов отметил, что на концертах, которые прошли в Туле и Орле, присутствовало большое число молодёжи: ребята активно подпевали патриотические песни и были настроены очень патриотично.

"В зале царило единение, вера в правое дело нашего государства и успех нашей армии. Общий настрой подкрепляла символика: флаги — триколоры, красные, георгиевские, майки, банеры с логотипами "Za Россию". За время СВО страна очень сплотилась и происходит, на мой взгляд, одно из главных — соединение поколений, ранее разобщённых. Это очень важно", — написал певец в телеграм-канале.

Марафон стартовал 12 апреля. Так, концерты уже прошли в Астрахани, Твери, Череповце, Новосибирске, Барнауле и Набережных Челнах. Также в ближайшее время планируются выступления в Вологде, Туле, Бийске, Орле, Рязани, Брянске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Кемерове, Чебоксарах, Костроме и других городах.