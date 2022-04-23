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Опубликовано 23 апреля 2022, 10:26

Денис Майданов выступил в Туле на концерте "Zа Россию"

Он отметил патриотический настрой молодых людей и добавил, что за период проведения спецоперации на Украине страна очень сплотилась.

Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию" прошёл в Туле. Видео © Телеканал "Первый Тульский"

Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию" продолжается. Накануне перед сотнями гостей в Туле выступили заслуженный артист РФ, депутат Госдумы Денис Майданов, группа "Любэ", солист Мариинского театра Василий Герелло и группа "ПослеZавтра".

Денис Майданов отметил, что на концертах, которые прошли в Туле и Орле, присутствовало большое число молодёжи: ребята активно подпевали патриотические песни и были настроены очень патриотично.

"В зале царило единение, вера в правое дело нашего государства и успех нашей армии. Общий настрой подкрепляла символика: флаги — триколоры, красные, георгиевские, майки, банеры с логотипами "Za Россию". За время СВО страна очень сплотилась и происходит, на мой взгляд, одно из главных — соединение поколений, ранее разобщённых. Это очень важно", — написал певец в телеграм-канале.

Марафон стартовал 12 апреля. Так, концерты уже прошли в Астрахани, Твери, Череповце, Новосибирске, Барнауле и Набережных Челнах. Также в ближайшее время планируются выступления в Вологде, Туле, Бийске, Орле, Рязани, Брянске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Кемерове, Чебоксарах, Костроме и других городах.

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Ранее Лайф рассказывал, что Газманов, Дайнеко и Тишман выступили перед волгоградцами на концерте "Zа Россию". Музыкально-патриотический марафон продлится до 5 мая, он охватывает более 30 городов в шести федеральных округах страны.

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Кадр из видео. Телеканал "Первый Тульский"

Оксана Попова
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