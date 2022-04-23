Минобороны РФ: Свыше 860 бойцов Нацгвардии Украины дезертировали в марте

Кроме того, военное ведомство опубликовало ещё одну часть данных о значительных потерях армии Незалежной.

Более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины дезертировали из своих частей в марте 2022 года. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части", — сказано в сообщении.

Подчёркивается, что 152 человека дезертировали из в/ч 3056 16-го отдельного батальона в Херсоне. Кроме того, большое количество покинувших поле боя отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек). Оборонное ведомство также опубликовало ещё одну часть данных о значительных потерях Нацгвардии, полученных из реальных украинских документов.