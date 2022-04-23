Минобороны обвинило ВСУ в сбросе ёмкости с ампулами на позиции войск России
Согласно задумке, в результате должен был последовать взрыв и возгорание с выделением токсинов.
Минобороны России зафиксировало 21 апреля атаку на позиции российских войск на Украине с применением запрещённых веществ с беспилотника. Об этом сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена ёмкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдёт химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки", — уточнил он.
Содержимое ампул было отправлено на химический анализ в лабораторию 27-го научного центра Минобороны России, аккредитованную Организацией по запрещению химического оружия. Результаты исследования будут направлены в технический секретариат ОЗХО установленным порядком.
А ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится об особо опасных патогенах: возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов.
Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency