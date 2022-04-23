Минобороны обвинило ВСУ в сбросе ёмкости с ампулами на позиции войск России

Согласно задумке, в результате должен был последовать взрыв и возгорание с выделением токсинов.

Минобороны России зафиксировало 21 апреля атаку на позиции российских войск на Украине с применением запрещённых веществ с беспилотника. Об этом сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена ёмкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдёт химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки", — уточнил он.