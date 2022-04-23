Минобороны РФ опубликовало данные о потерях в двух воинских частях Нацгвардии Украины
Так, объекты самовольно покинули 69 человек, один пропал без вести, утверждает ведомство.
Минобороны РФ опубликовало свежие данные о потерях среди военнослужащих двух воинских частей Национальной гвардии Украины, полученные из украинских документов.
"Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27-й отдельной бригады (в/ч 3066) и 15-го отдельного батальона (в/ч 3055) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.
В представленных ведомством документах приводятся данные о боевых потерях военнослужащих в/ч 3066 и в/ч 3055, обстоятельства их гибели и места захоронения, а также информация о потерях военнослужащих в/ч 3066 и в/ч 3055 вследствие полученного ранения или травмы, самовольного оставления части (дезертирство, плен). Так, войсковые части самовольно покинули 69 человек, один пропал без вести, утверждает Минобороны России.
На этой неделе российское оборонное ведомство уже приводило данные о потерях в рядах ВСУ. Так, среди военных украинского 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии самовольно покинули часть 68 солдат, ещё 46 — ранены, а погибло — 20.
ТАСС / Станислав Красильников