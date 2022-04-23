Минобороны РФ опубликовало данные о потерях в двух воинских частях Нацгвардии Украины

Так, объекты самовольно покинули 69 человек, один пропал без вести, утверждает ведомство.

Минобороны РФ опубликовало свежие данные о потерях среди военнослужащих двух воинских частей Национальной гвардии Украины, полученные из украинских документов.

"Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27-й отдельной бригады (в/ч 3066) и 15-го отдельного батальона (в/ч 3055) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.