Мединский: Переговоры России и Украины проходят дистанционно
А вот для проведения новой встречи сторон в очном формате необходимо иметь на руках больше конкретики, уточнил глава российской делегации.
Российско-украинские переговоры продолжаются и проходят в дистанционном формате. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Переговоры в дистанционном формате не прекращены", — цитирует Мединского "Интерфакс".
Чтобы провести новый раунд в очном формате, необходимо иметь на руках больше конкретики, уточнил глава делегации.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс развивается без динамики, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.