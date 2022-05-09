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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 09:19

Мединский: Переговоры России и Украины проходят дистанционно

А вот для проведения новой встречи сторон в очном формате необходимо иметь на руках больше конкретики, уточнил глава российской делегации.

Российско-украинские переговоры продолжаются и проходят в дистанционном формате. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Переговоры в дистанционном формате не прекращены", — цитирует Мединского "Интерфакс".

Чтобы провести новый раунд в очном формате, необходимо иметь на руках больше конкретики, уточнил глава делегации.

МИД: Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации
МИД: Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс развивается без динамики, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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