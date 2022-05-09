Мединский: Переговоры России и Украины проходят дистанционно

А вот для проведения новой встречи сторон в очном формате необходимо иметь на руках больше конкретики, уточнил глава российской делегации.

Российско-украинские переговоры продолжаются и проходят в дистанционном формате. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Переговоры в дистанционном формате не прекращены", — цитирует Мединского "Интерфакс".