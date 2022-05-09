"Единая Россия" продолжает марафон поздравлений ветеранов в регионах страны и на освобождённых территориях

Депутаты и активисты партии передали фронтовикам подарки и поздравления, а получили в ответ гораздо больше — наставления и частичку мудрости людей, которые одержали победу над фашизмом в 1945 году.

Депутат Госдумы Игорь Костюкевич горд, что судьба определила ему почётную миссию поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны на освобождённых территориях. Поздравление от "Единой России" он передал человеку, которого можно назвать живой легендой. Это 98-летний фронтовик Владимир Капитонов, лётчик первого класса, который дошёл до Берлина. Это он 1 мая 2022 года поднял в родном освобождённом от нацистов Мелитополе Знамя Победы, а в канун 9 Мая призвал своих молодых современников беречь самое главное в жизни — Родину.

"Любить свою Родину такой, какая есть! Заботиться друг о друге и жить как братья и сёстры, одной семьёй! Что такое нацизм? Вот как на руке — пять пальцев, все врозь и каждый слабый. А интернационализм — это как кулак, дружба, братство и сила в этом единстве — только так мы победили фашизм! И победим снова", — обратился к молодёжи фронтовик.

В канун 9 Мая Липецкое региональное отделение партии "Единая Россия" поздравило с Днём Победы фронтовичку Тамару Максимовну Зайченко из Данкова. На передовую она ушла с первых дней войны, едва закончив два курса мединститута. 20-летняя медсестра сразу попала в самое пекло. Но самое тяжёлое испытание для неё — Сталинградская битва. В окружённом фашистами городе, где каждый дом стал оборонительным рубежом, медсестричка Тамара спасала раненых бойцов. После Сталинграда была Курская дуга, освобождение Белоруссии, части Украины. Победу она встретила в польском Кракове.

Только возвращаться было некуда. Фашисты разбомбили её дом. И Тамара Максимовна осталась работать в госпитале и жить там в кабинете физиопроцедур. После войны она долгое время работала на Камчатке, тоже в госпитале. В Данков переехала уже на пенсии. Сейчас 101-летняя Тамара Максимовна живёт одна, муж и сын умерли, а дочь уехала в Америку.

"День Победы — праздник, объединяющий всех нас. Это наша история, это наша Победа. И мы никому не дадим её перевернуть и испоганить", — сказал руководитель исполкома Липецкого реготделения партии Евгений Зенков.

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в преддверии Дня Победы встретилась с Александром Владимировичем Мальцевым. Он родился 12 сентября 1924 года, его детство не было похоже на детство наших детей, в 16 лет он вместе с отцом был зачислен в истребительный батальон Первомайского района города Москвы. Затем был отправлен на фронт, на Ржевское направление, во 2-ю дивизию НКВД. Был участником ожесточённых боёв, неоднократно ранен, прошёл службу на Дальнем Востоке, в Средней Азии, а затем и Украине, где с 1944 по 1949 год останавливал движение бандеровцев.

Фото © vk.com / Татьяна Буцкая

"Его война не закончилась в 1945-м, она продолжалась, и это лишнее напоминание всем нам, что фашизм — это страшно. И наши герои, отцы, дедушки и прадедушки очень многое отдали для освобождения мира от фашизма", — написала Буцкая во "ВКонтакте".

Депутат Госдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов вместе с коллегами по партии побывал в гостях и поздравил с наступающим Днём Победы Ирину Прокофьевну Чепурнову. В декабре единороссы поздравляли Ирину Прокофьевну со столетием, а в эту встречу она пообещала, что будет ждать их на праздновании своего 101-летия.

Ирина Прокофьевна пошла в армию добровольцем, в 1942 году была мобилизована в морфлот Советской армии в город Туапсе, затем в Севастополь, где и служила при штабе. Награждена медалью "За Победу над Германией", "За оборону Кавказа" и орденом "Отечественной войны" II степени и всеми юбилейными медалями.