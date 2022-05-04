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Опубликовано 4 мая 2022, 10:31

Песков заявил об отсутствии динамики в переговорах между Россией и Украиной

В Кремле также в очередной раз указали на непоследовательность заявлений и действий украинской стороны.

Переговорный процесс между Россией и Украиной развивается без динамики. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях", — отметил представитель Кремля.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах. По словам министра, после встреч в Стамбуле украинская сторона резко пошла на попятную. Тем не менее президент России Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Алексей Берковиц
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