Песков заявил об отсутствии динамики в переговорах между Россией и Украиной
В Кремле также в очередной раз указали на непоследовательность заявлений и действий украинской стороны.
Переговорный процесс между Россией и Украиной развивается без динамики. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях", — отметил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах. По словам министра, после встреч в Стамбуле украинская сторона резко пошла на попятную. Тем не менее президент России Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв