Песков заявил об отсутствии динамики в переговорах между Россией и Украиной

В Кремле также в очередной раз указали на непоследовательность заявлений и действий украинской стороны.

Переговорный процесс между Россией и Украиной развивается без динамики. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.