Песков назвал чушью сообщения западных СМИ о возможном объявлении мобилизации 9 мая

Представитель Кремля добавил, что к подобным сообщениям прессы прислушиваться не стоит.

Сообщения западных СМИ о том, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию в День Победы, — это чушь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неправда, это чушь", — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что к подобным сообщениям СМИ прислушиваться не стоит.

Представитель Кремля также назвал чушью то, что РФ якобы может объявить войну Украине 9 мая.