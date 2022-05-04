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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 10:31
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Песков назвал чушью сообщения западных СМИ о возможном объявлении мобилизации 9 мая

Представитель Кремля добавил, что к подобным сообщениям прессы прислушиваться не стоит.

Сообщения западных СМИ о том, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию в День Победы, — это чушь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неправда, это чушь", — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что к подобным сообщениям СМИ прислушиваться не стоит.

Представитель Кремля также назвал чушью то, что РФ якобы может объявить войну Украине 9 мая.

Жители Молдавии начали получать поддельные приказы о "мобилизации"
Жители Молдавии начали получать поддельные приказы о "мобилизации"

А ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский опроверг, что в республике проходит всеобщая мобилизация. По его словам, выезд мужчин призывного возраста неограниченный.

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Александр Юнашев
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