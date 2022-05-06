МИД: Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации
Ранее о том, что процесс проходит без динамики, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры между Москвой и Киевом находятся в состоянии стагнации, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", — сказал он.
Ранее о том, что переговоры развиваются без динамики, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.
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