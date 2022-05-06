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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 08:43
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МИД: Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации

Ранее о том, что процесс проходит без динамики, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры между Москвой и Киевом находятся в состоянии стагнации, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", сказал он.

Ранее о том, что переговоры развиваются без динамики, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.

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Александра Вишнякова
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