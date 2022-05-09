Путин подписал указ о приёме детей участников "Операции Z" в вузы без экзаменов
Им предоставляется специальная квота на обучение в размере 10% общего объёма контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований госбюджета по каждой специальности или направлению подготовки.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов получат дополнительную поддержку. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Речь идёт о тех госслужащих, которые принимают участие в российской спецоперации на территориях ДНР и ЛНР. Согласно документу, Путин поставил задачу Правительству РФ обеспечить установление вузами для детей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, в том числе и погибших, "специальной квоты приёма на обучение по образовательным программам высшего образования в размере 10% общего объёма контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки".
При этом в рамках квоты приём на обучение детей военнослужащих и сотрудников, которые получили увечье или заболевание в ходе спецоперации, будет проводиться на основании результатов вступительных испытаний, проводимой образовательными организациями высшего образования самостоятельно, говорится в указе. Что касается тех, чьи отцы погибли и получили ранение, они смогут поступить в вуз без испытаний, кроме тех, которые требуются при зачисление на специальность творческой или профессиональной направленности.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ, согласно которому особую поддержку получат дети погибших и раненых военных. Он также заявил, что гибель каждого российского солдата и офицера — горе для всех нас.