Путин подписал указ о приёме детей участников "Операции Z" в вузы без экзаменов

Им предоставляется специальная квота на обучение в размере 10% общего объёма контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований госбюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов получат дополнительную поддержку. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Речь идёт о тех госслужащих, которые принимают участие в российской спецоперации на территориях ДНР и ЛНР. Согласно документу, Путин поставил задачу Правительству РФ обеспечить установление вузами для детей военнослужащих и сотрудников федеральных госорганов, в том числе и погибших, "специальной квоты приёма на обучение по образовательным программам высшего образования в размере 10% общего объёма контрольных цифр приёма за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки".

При этом в рамках квоты приём на обучение детей военнослужащих и сотрудников, которые получили увечье или заболевание в ходе спецоперации, будет проводиться на основании результатов вступительных испытаний, проводимой образовательными организациями высшего образования самостоятельно, говорится в указе. Что касается тех, чьи отцы погибли и получили ранение, они смогут поступить в вуз без испытаний, кроме тех, которые требуются при зачисление на специальность творческой или профессиональной направленности.