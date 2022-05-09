Путин наградил росгвардейцев за проявленное мужество в ходе "Операции Z"

Им вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, а также медали Суворова и Жукова.

Президент России Владимир Путин наградил 18 сотрудников Росгвардии за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоены 18 росгвардейцев", — говорится в сообщении.

Указывается, что им вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, а также медали Суворова и Жукова. Кроме того, ещё 124 военнослужащих получили ведомственные награды — нагрудный знак "За отличие в службе в особых условиях", "За отличие в службе" I и II степени, "Участник боевых действий", медали "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", "За боевое содружество". По данным ведомства, десяти росгвардейцам досрочно присвоили очередные звания.