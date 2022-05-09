Путин наградил росгвардейцев за проявленное мужество в ходе "Операции Z"
Им вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, а также медали Суворова и Жукова.
Президент России Владимир Путин наградил 18 сотрудников Росгвардии за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоены 18 росгвардейцев", — говорится в сообщении.
Указывается, что им вручены ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, а также медали Суворова и Жукова. Кроме того, ещё 124 военнослужащих получили ведомственные награды — нагрудный знак "За отличие в службе в особых условиях", "За отличие в службе" I и II степени, "Участник боевых действий", медали "За боевое отличие", "За проявленную доблесть" III степени, "За разминирование", "За боевое содружество". По данным ведомства, десяти росгвардейцам досрочно присвоили очередные звания.
Ранее Владимир Путин вручил отцу погибшего комбата "Спарты" Жоги звезду Героя России. Он отметил, что полковник погиб, прикрывая собой женщин, детей, своих соотечественников.