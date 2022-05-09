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Опубликовано 9 мая 2022, 12:39

Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской

Это наименование дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в тексте указа.

Указом президента России Владимира Путина 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присваивается почётное наименование гвардейской. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её "15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", — сказано в указе.

Это наименование бригада получила за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование "гвардейская"
Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование "гвардейская"

А ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 121-му бомбардировочному авиаполку. В тексте документа указывается, что звание дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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