Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской

Это наименование дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в тексте указа.

Указом президента России Владимира Путина 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присваивается почётное наименование гвардейской. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её "15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", — сказано в указе.

Это наименование бригада получила за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.