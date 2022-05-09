Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской
Это наименование дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в тексте указа.
Указом президента России Владимира Путина 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присваивается почётное наименование гвардейской. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её "15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", — сказано в указе.
Это наименование бригада получила за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
А ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 121-му бомбардировочному авиаполку. В тексте документа указывается, что звание дано за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов.