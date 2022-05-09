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Опубликовано 9 мая 2022, 12:22

Развожаев прошёл в "Бессмертном полку" с портретом погибшего на Украине Андрея Палия

По словам губернатора Севастополя, перед этим он получил разрешение у супруги замкомандующего Черноморским флотом и принял участие с гордостью, честью и достоинством.

Губернатор Севастополя с портретом погибшего на Украине замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия. Видео © VK / Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия.

"Я попросил разрешения у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего Черноморским флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом, и получил на это разрешение", — написал глава города на странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сделал он это с гордостью, честью и достоинством. Всего в акции, добавил Развожаев, участвовало более 30 тысяч человек.

Отец погибшего на Украине военного из Рязани участвовал в "Бессмертном полку" с фото сына
Отец погибшего на Украине военного из Рязани участвовал в "Бессмертном полку" с фото сына

Ранее Лайф рассказывал, что в шествии "Бессмертного полка" приняли участие жители Херсонской области. В прежние годы у них не было возможности почтить память своих родных, погибших в Великой Отечественной войне, а Вечный огонь был отключён киевскими властями ещё в 2014 году.

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Кадр из видео со страницы Михаила Развожаева во "ВКонтакте"

Артур Лапсаков
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