Развожаев прошёл в "Бессмертном полку" с портретом погибшего на Украине Андрея Палия
По словам губернатора Севастополя, перед этим он получил разрешение у супруги замкомандующего Черноморским флотом и принял участие с гордостью, честью и достоинством.
Губернатор Севастополя с портретом погибшего на Украине замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия. Видео © VK / Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия.
"Я попросил разрешения у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего Черноморским флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом, и получил на это разрешение", — написал глава города на странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, сделал он это с гордостью, честью и достоинством. Всего в акции, добавил Развожаев, участвовало более 30 тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в шествии "Бессмертного полка" приняли участие жители Херсонской области. В прежние годы у них не было возможности почтить память своих родных, погибших в Великой Отечественной войне, а Вечный огонь был отключён киевскими властями ещё в 2014 году.
Кадр из видео со страницы Михаила Развожаева во "ВКонтакте"