Развожаев прошёл в "Бессмертном полку" с портретом погибшего на Украине Андрея Палия

По словам губернатора Севастополя, перед этим он получил разрешение у супруги замкомандующего Черноморским флотом и принял участие с гордостью, честью и достоинством.

Губернатор Севастополя с портретом погибшего на Украине замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия. Видео © VK / Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморским флотом Андрея Палия.

"Я попросил разрешения у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего Черноморским флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом, и получил на это разрешение", — написал глава города на странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сделал он это с гордостью, честью и достоинством. Всего в акции, добавил Развожаев, участвовало более 30 тысяч человек.