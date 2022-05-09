Путин вручил отцу погибшего комбата "Спарты" Жоги звезду Героя России

Он отметил, что полковник погиб, прикрывая собой женщин, детей, своих соотечественников.

Встреча Владимира Путина и отца погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин наградил погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жогу звездой Героя России в ходе встречи с его отцом Артёмом Жогой. Российский лидер выразил слова соболезнования и поздравил родителя с тем, что он воспитал настоящего героя.

"Сегодня, в День Победы, 9 Мая, я вручаю звезду Героя вашему сыну. К сожалению, его нет среди нас, он ушёл из наших рядов, но он прожил свою жизнь ярко, красиво и погиб как герой, прикрывая собой в прямом смысле этого слова женщин, детей, своих земляков, своих соотечественников. Отдал свою жизнь за Родину", — сказал Путин.

Президент выразил свои соболезнования в связи со смертью Владимира Жоги и поздравил его отца с тем, что родителям удалось воспитать настоящего героя. В ответ на это Артём Жога поблагодарил Путина и отметил, что его сын "отдавал всего себя этому делу". Он также рассказал, что в их семье есть ветеран, участник Великой Отечественной войны, который был артиллерийским разведчиком.

"Володя тоже стал разведчиком, но не артиллерийским, а войсковым разведчиком, командиром батальона. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы довести наше дело до конца, чтобы победа была за нами. Мы обязательно победим", — сказал Артём Жога.

Путин также заявил, что при наличии хотя бы одного шанса разрешить конфликт на Украине мирными средствами Россия его бы использовала. Однако его Москве не дали. По словам президента, участники спецоперации воюют мужественно, героически, профессионально, выполняя все намеченные планы. "Результат будет достигнут. На этот счёт никаких нет сомнений", — добавил Путин.