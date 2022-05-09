Сенатор Долгов назвал речью победителя выступление Путина на Параде Победы

По его словам, единство России — принципиальная вещь, которая на фоне происходящего только укрепляется. Люди в нашей стране всегда в трудную минуту опирались на неё и одерживали победу.

Обращение к народу президента России Владимира Путина на Параде в День Победы было комплексным. Это была речь победителя, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Я считаю, что очень мощная речь! Это была речь победителя. Очень комплексная и, несомненно, установочная", — сказал он в беседе с Лайфом.

Сенатор отметил связь героических страниц России, которую "прочертил" Путин. По его словам, сегодняшние защитники нашей родины продолжают лучшие традиции страны. Так, народ, в том числе и армия РФ, всегда сплачивался в самые трудные моменты. По мнению Долгова, россияне одерживали победу благодаря тому, что опирались на это единство. "Русский дух — это дух победителя. Это очень важный тезис, который прозвучал у президента", — уверен сенатор.

На сегодняшний день тема, связанная с Украиной, занимает принципиально важное место. В ходе своей речи Путин выделил факторы, которые стали причиной специальной военной операции. Долгов подчеркнул, что в их числе и подготовка Западом плацдарма на Украине для нападения на Донбасс и Крым, что в первую очередь демонстрирует пестование неонацизма. Сенатор упомянул и прямую угрозу попадания ядерного оружия в руки киевского режима.

"Очень важный тезис президента о том, что своими действиями Россия доказывает сейчас, что она никогда не прогнётся под американское доминирование, никогда не окажется в униженном положении. В том положении вассалов, в котором сейчас по сути оказался весь Запад", — сказал он, добавив, что имеются в виду вассалы Вашингтона.

По словам сенатора, это положение противоречит всей исторической роли РФ в мире, системе традиционных ценностей нашей страны, которые россияне продолжают отстаивать. Долгов назвал единство России принципиальной вещью. Сейчас наши военные плечом к плечу сражаются с нацистами, в этом и состоит сила РФ. Это единство только укрепляется вместе с многоэтническим характером.

"Принципиальная вещь, которую я бы отметил, это забота о наших военнослужащих и о семьях тех наших товарищей, которые сейчас погибли в борьбе с нацизмом и противостоянии всему Западу", — подчеркнул Долгов.

И речь идёт не только об Украине и нацизме в этой стране. По словам сенатора, сейчас Россия противостоит сплочённому вокруг США Западу, пытаясь сохранить свой суверенитет и независимость. А на таком фоне очень важны слова Путина о том, что государство будет заботиться, считает Долгов. Сообщение о подписанном президентом указе о дополнительной поддержке семьям военных, участвующих или погибших в спецоперации на Украине, "прозвучало мощно".