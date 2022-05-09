Путин встретился с отцом погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги

Глава государства вручил Артёму Жоге звезду Героя России, которой был награждён его сын, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин по окончании Парада Победы в Москве встретился с Артёмом Жогой — отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Жоги Владимира Жоги. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.