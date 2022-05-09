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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 10:51
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Путин встретился с отцом погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги

Владимир Путин и Артём Жога. Фото © Кремлин

Владимир Путин и Артём Жога. Фото © Кремлин

Глава государства вручил Артёму Жоге звезду Героя России, которой был награждён его сын, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин по окончании Парада Победы в Москве встретился с Артёмом Жогой — отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Жоги Владимира Жоги. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги", — сказал журналистам представитель Кремля.

В Волновахе назвали улицу в честь погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги
В Волновахе назвали улицу в честь погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги

Напомним, командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога трагически погиб 5 марта в Волновахе. Офицер получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России посмертно.


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Наталья Исакова
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