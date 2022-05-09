Отец погибшего на Украине военного из Рязани участвовал в "Бессмертном полку" с фото сына
На портрете мужчина сделал особую надпись для акции — "За мир без нацизма". По его словам, его ребёнок всегда был весёлым и на всех оставшихся дома фотографиях он запечатлён с улыбкой.
Отец погибшего в ходе спецоперации военного Дмитрия Топтуна с портретом сына на акции "Бессмертный полк". Видео © Telegram-канал РИА "Новости"
Отец погибшего на Украине военнослужащего Дмитрия Топтуна принял участие в акции "Бессмертный полк" в Рязани с фотографией сына. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам мужчины, на снимке он сделал особую надпись — "За мир без нацизма". Погибший военный родился в Рязани, учился в военном автомобильном училище, а, когда оно было расформировано, продолжил обучение в Омске. Он был командиром батальона и погиб 14 марта, ему был 31 год.
"Он всегда был очень улыбчивый, весёлый. Даже фотографию подбирал... не нашёл ни одной фотографии, где не улыбается", — сказал мужчина.
Отец военного также пожелал принимающим участие в спецоперации здоровья и меньше потерь.
"Деды воевали с нацизмом. Получается так, что не уследили, пришлось и нашим детям воевать с нацизмом", — ответил он на вопрос о причинах участия в шествии.
Ранее Лайф рассказывал, что трансляция акции "Бессмертный полк онлайн" доступна во всех регионах России. Она позволяет отдать дань уважения поколению победителей вне зависимости от места проживания.
Кадр из видео из телеграм-канала РИА "Новости"