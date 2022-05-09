Отец погибшего на Украине военного из Рязани участвовал в "Бессмертном полку" с фото сына

На портрете мужчина сделал особую надпись для акции — "За мир без нацизма". По его словам, его ребёнок всегда был весёлым и на всех оставшихся дома фотографиях он запечатлён с улыбкой.

Отец погибшего в ходе спецоперации военного Дмитрия Топтуна с портретом сына на акции "Бессмертный полк". Видео © Telegram-канал РИА "Новости"

Отец погибшего на Украине военнослужащего Дмитрия Топтуна принял участие в акции "Бессмертный полк" в Рязани с фотографией сына. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам мужчины, на снимке он сделал особую надпись — "За мир без нацизма". Погибший военный родился в Рязани, учился в военном автомобильном училище, а, когда оно было расформировано, продолжил обучение в Омске. Он был командиром батальона и погиб 14 марта, ему был 31 год.

"Он всегда был очень улыбчивый, весёлый. Даже фотографию подбирал... не нашёл ни одной фотографии, где не улыбается", — сказал мужчина.

Отец военного также пожелал принимающим участие в спецоперации здоровья и меньше потерь.

"Деды воевали с нацизмом. Получается так, что не уследили, пришлось и нашим детям воевать с нацизмом", — ответил он на вопрос о причинах участия в шествии.