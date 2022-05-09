ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 10:08

ВКС России уничтожили батарею РСЗО "Град" и радиолокационную станцию американского производства

Также за ночь удалось поразить 52 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а ещё — склад боеприпасов.

ВКС России уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение ночи уничтожены в районе населённого пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — проинформировал он.

В Минобороны добавили, что российской оперативно-тактической и армейской авиацией также было поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, кроме того — склад боеприпасов в районе населённого пункта Глухов.

Российские средства ПВО в течение ночи сбили три украинских самолёта
Российские средства ПВО в течение ночи сбили три украинских самолёта

Ранее Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.


BannerImage

VK / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar