ВКС России уничтожили батарею РСЗО "Град" и радиолокационную станцию американского производства
Также за ночь удалось поразить 52 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а ещё — склад боеприпасов.
ВКС России уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В течение ночи уничтожены в районе населённого пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — проинформировал он.
В Минобороны добавили, что российской оперативно-тактической и армейской авиацией также было поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, кроме того — склад боеприпасов в районе населённого пункта Глухов.
Ранее Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.