ВКС России уничтожили батарею РСЗО "Град" и радиолокационную станцию американского производства

Также за ночь удалось поразить 52 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а ещё — склад боеприпасов.

ВКС России уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня "Град", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение ночи уничтожены в районе населённого пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — проинформировал он.

В Минобороны добавили, что российской оперативно-тактической и армейской авиацией также было поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, кроме того — склад боеприпасов в районе населённого пункта Глухов.