Минстрой РФ приступил к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса
Глава ведомства сообщил, что в регионе уже побывал его заместитель. На данном этапе он не может назвать конкретную цифру.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начало оценку затрат, которые уйдут на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Начал", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Министр Файзуллин также подчеркнул, что недавно в Донбассе побывал его заместитель. При этом в настоящий момент пока нельзя назвать конкретную сумму денег, которую придётся потратить на восстановление инфраструктуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия добьётся нормализации жизни в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине является помощь проживающим в этом регионе людям.