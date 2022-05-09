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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 10:07

Минстрой РФ приступил к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса

Глава ведомства сообщил, что в регионе уже побывал его заместитель. На данном этапе он не может назвать конкретную цифру.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начало оценку затрат, которые уйдут на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Начал", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Министр Файзуллин также подчеркнул, что недавно в Донбассе побывал его заместитель. При этом в настоящий момент пока нельзя назвать конкретную сумму денег, которую придётся потратить на восстановление инфраструктуры.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия добьётся нормализации жизни в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине является помощь проживающим в этом регионе людям.

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Wikipedia.ru

Евгения Колесникова
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