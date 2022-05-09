Минстрой РФ приступил к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса

Глава ведомства сообщил, что в регионе уже побывал его заместитель. На данном этапе он не может назвать конкретную цифру.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начало оценку затрат, которые уйдут на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Начал", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Министр Файзуллин также подчеркнул, что недавно в Донбассе побывал его заместитель. При этом в настоящий момент пока нельзя назвать конкретную сумму денег, которую придётся потратить на восстановление инфраструктуры.