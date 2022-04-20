Будем работать последовательно: Путин заверил, что Россия добьётся нормализации жизни в Донбассе

Российский лидер подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине является помощь проживающим в этом регионе людям.

Президент Владимир Путин заверил, что Россия добьётся нормализации жизни в Донбассе. Видео © LIFE

Россия будет добиваться нормализации жизни в этом регионе. Об этом заявил президент государства Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей", отвечая на вопрос двенадцатилетней Дианы Красовской.

"Мы будем действовать последовательно и добьёмся: в Донбассе жизнь нормализуется", — ответил он девочке, переехавшей восемь лет назад из Луганска в Севастополь.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря России в Донбассе наступит мир.