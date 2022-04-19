Мединский: Преступления Киева против населения Донбасса стали вызовом для России
По словам помощника президента, сегодня наша страна встала на защиту людей, которых годами подвергали опасности нападений и убийств.
Совершая преступления против жителей Донбасса, власти Киева бросили вызов России. Такое мнение выразил помощник президента Владимир Мединский, выступая на I Всероссийском школьном историческом форуме "Сила — в правде!" во вторник.
"То, что происходит сегодня в Донбассе, — Россия вынуждена защищать мирных граждан, защищать соотечественников, защищать людей, которых годами подвергали постоянным нападениям, убийствам, угрозе смерти. Давайте объективно скажем: ведь вызов был брошен не только этим людям — он был брошен всей России", — заметил он.
Ранее Лайф писал, что сам Владимир Путин тоже поприветствовал участников школьного исторического форума "Сила — в правде!". Глава государства, в частности, указал на важность позиции молодёжи, её стремления учиться и делать вклад в защиту правды. Он также назвал "глубоко символичными" время и место проведения мероприятия — в преддверии 9 Мая на Поклонной горе, в Музее Победы.