Мединский: Преступления Киева против населения Донбасса стали вызовом для России

По словам помощника президента, сегодня наша страна встала на защиту людей, которых годами подвергали опасности нападений и убийств.

Совершая преступления против жителей Донбасса, власти Киева бросили вызов России. Такое мнение выразил помощник президента Владимир Мединский, выступая на I Всероссийском школьном историческом форуме "Сила — в правде!" во вторник.

"То, что происходит сегодня в Донбассе, — Россия вынуждена защищать мирных граждан, защищать соотечественников, защищать людей, которых годами подвергали постоянным нападениям, убийствам, угрозе смерти. Давайте объективно скажем: ведь вызов был брошен не только этим людям — он был брошен всей России", — заметил он.