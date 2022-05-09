ВСУ попытались нанести ракетные удары по Херсону в День Победы

Возле посёлка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей. Сейчас там работает противовоздушная оборона.

Украинские националисты пытаются обстрелять Херсон в День Победы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным сотрудника российского силового ведомства, возле посёлка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей. Ракеты направлялись на северную часть Херсона, указывает агентство. Там слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона.